الإغاثة الطبية الفلسطينية: لا توجد مستشفيات تعمل الآن في شمال قطاع غزة

أكد الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات على شفا الانهيار حيث لا توجد مستشفيات تعمل الآن في شمال القطاع، داعيا الجميع إلى التحرك لوقف هذه الكارثة والقتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

وقال ياغي - وهو أيضا منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (منظمة أهلية)، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "كان يعمل في قطاع غزة 36 مستشفى قبل الـ 7 من أكتوبر لخدمة 2.3 مليون مواطن، ولكن اليوم خرجت عن الخدمة العديد من المستشفيات، ولا يوجد في شمال القطاع أي مستشفيات تعمل الآن حيث خرجت مستشفى العودة عن الخدمة أمس والتي كانت محاصرة منذ 5 أيام، كما خرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة أيضا".

وأضاف أن هناك مستشفى واحد فقط تعمل بشكل جزئي في محافظة دير البلح وهى مستشفى العودة بالنصيرات، فيما تم الإعلان أمس عن وقف العمل في مستشفى شهداء الأقصى بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية وهناك تخوف على حياة العديد من المرضى وخاصة الأطفال ومرضى العناية المركزة.

وتابع:إنه في جنوب القطاع مازالت مستشفى غزة الأوروبي في الخدمة وهى تقع بين محافظتي خان يونس ورفح بالإضافة إلى مستشفى الكويت التخصصي فيما أعيد العمل جزئيا في مستشفى الأمل ومستشفى ناصر في خان يونس، منوها بأن المستشفيات في غزة استقبلت أكثر من 80 ألفا من المرضى والجرحى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم في ظل ظروف صعبة للغاية من نقص للوقود وقلة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الفرق والطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة تحت تهديد واستهداف من قبل قوات الاحتلال التي قتلت حتى الآن حوالى 500 فرد من الطواقم الطبية بالإضافة الى اعتقال المئات من الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة

وشدد على أن نقص جميع المستلزمات يؤثر على جميع الفئات المجتمعية وخاصة الأطفال وكبار السن، حيث سجلت الفرق الطبية المنتشرة في جميع أنحاء القطاع عددا من حالات الوفاة بسبب نقص التغذية وسوء التغذية محذرا من أنه "إذا ما استمر هذا الوضع كما هو عليه الآن من وقف لتزويد القطاع بالمساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، هناك تخوف على حياة ليس فقط الأطفال وإنما جميع مواطني القطاع وخاصة في الشمال".

