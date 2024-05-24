مصادر: بوتين مستعد لوقف حرب أوكرانيا بشروط روسيا

أكدت مصادر روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا بعد التفاوض على وقفٍ لإطلاق النار والاعتراف بخطوط القتال الحالية، لكنها أشارت الى أنه متأهب لمواصلة القتال إذا لم تردّ أوكرانيا أو الغرب.

وذكرت المصادر المطلعة على المناقشات التي تدور داخل الدائرة المقربة من بوتين، أن الزعيم الروسي المخضرم عبَّر لمجموعة صغيرة من المستشارين عن إحباطه مما يعدها محاولات مدعومة من الغرب لإجهاض المفاوضات، ومن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استبعاد المحادثات.

وقالت المصادر: «بوتين يستطيع القتال مهما استدعى الأمر، لكنه مستعد أيضاً لوقف إطلاق النار... لتجميد الحرب».

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، رداً على طلب للتعليق، إن بوتين أوضح مراراً أن روسيا منفتحة على الحوار لتحقيق أهدافها، وإن البلاد لا تريد «حرباً أبدية».

ولم تردّ وزارتا الخارجية أو الدفاع الأوكرانيتان على طلبات للتعقيب.

وعدَّ بعض المحللين العسكريين والسياسيين الغربيين تعيين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف، الأسبوع الماضي، وزيراً للدفاع الروسي، خطوةً لوضع اقتصاد البلاد في حالة حرب دائمة من أجل الانتصار في صراع طويل الأمد.