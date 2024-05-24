انخفاض كبير في الطلب الاستثماري على الذهب في مصر

تراجع أسعار الذهب المحلي منذ جلسة الأمس متأثرة بالتغيرات في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير مما يبقي الوضع على ما هو عليها من اعتماد السعر المحلي على تحركات الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3135 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3140 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 3130 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3150 جنيه للجرام.

يوم أمس أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 27.25% ليوافق التوقعات ويظهر البنك خلال اجتماعه الثالث هذا العام أنه بعد قراره الاستثنائي في 6 مارس الماضي برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة وتحرير سعر الصرف أظهر التضخم استجابة في التراجع وأنه في طريقه إلى التراجع لنمطه المعتاد قبل مارس 2022.

وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه أيضاً أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب تشديد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.

بقاء أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع المركزي يوم أمس من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.

الفترة الحالية تشهد ضعف في الطلب على الذهب بشكل عام كما تراجع الطلب الاستثماري على الذهب المتمثل في السبائك والعملات الذهبية، بينما يبقى الطلب على المشغولات الذهبية الذي يتميز بكونه طلب موسمي.

من جهة أخرى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتحركه بشكل معتدل وتدريجي ساعد على استقرار سعر الذهب المحلي واختفاء عمليات المضاربة على السعر باختفاء السوق الموازية، وبالتالي أصبحت تحركات الذهب تعتمد على تغيرات سعر الذهب العالمي بشكل كبير.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد ان سجلت أدنى مستوى في أسبوعين ليقبل الذهب على تسجيل اكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر بدعم من ارتفاع الدولار والتوقعات ببقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

انخفض سعر الذهب المحلي بسبب تراجع سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب قيام البنك المركزي المصري يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي يعني استقرار تحركات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات كبيرة وبالتالي يعتمد سعر الذهب المحلي في تحركاته على السعر العالمي.

انخفض سعر الذهب العالمي ليكسر المستوى 2365 دولار للأونصة ويستمر في الهبوط إلى مستوى الدعم 2325 دولار للأونصة، وتراقب الأسواق اغلاق الذهب هذا الأسبوع، فإذا أغلق تحت المستوى 2365 دولار للأونصة الذي يمثل خط الاتجاه الصاعد الذي جرى كسره يوم أمس، فإن هذا قد يعني المزيد من الهبوط في الأسعار خلال الفترة القادمة.

مستهدفات تراجع أسعار الذهب عند 2300 دولار ثم منطقة المستوى 2280 – 2270 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى ليكسر مستوى الدعم 3150 جنيه للجرام ليسجل أدنى مستوى عند 3130 جنيه للجرام ليبدأ في التذبذب فوق هذا المستوى، ومن المتوقع أن تستمر التداولات في التذبذب بين 3130 – 3170 جنيه للجرام وتعتمد على تحركات السعر العالمي.