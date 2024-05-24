التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه اليوم، إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية بندف بمركز منيا القمح وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد ع" 17 عاما مقيم بكفر الأشراف بمركز الزقازيق جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية بندف بمركز منيا القمح.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.