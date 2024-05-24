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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بفصل التيار الكهربائى عن كسارات وطواحين الذهب بمدينة الرديسية

إستجابة لمطالب الأهالى بعد ضعف الكهرباء

حملة لفصل التيار
حملة لفصل التيار الكهربائي عن كسارات طواحين الذهب بأسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى، بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كسارات وطواحين الذهب ، والتى تتسبب فى ضعف التيار الكهربائى بأنحاء المدنية ، مؤكداً بأنه بالتوازى يجرى الحفاظ على الثروات التعدينية وفى مقدمتها معدن الذهب ، والتصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها بشكل غير قانونى ، وذلك فى ظل التفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية وإتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لتلبيتها .

تنظيم حملة لفصل التيار الكهربائى المغذى لكسارات وطواحين الذهب

ومن جانبه أوضح يحيى مصطفى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان جرى التدخل للقضاء على أبرز المشاكل التى تؤرق المواطنين ، ويعانوا منها حيث تم تنظيم حملة إستهدفت فصل التيار الكهربائى المغذى لكسارات وطواحين الذهب ، وقطع الكابلات الموصلة لها ومصادرتها وذلك بالتعاون مع الفنيين بشبكة كهرباء الرديسية .

لافتاً إلى أن تنفيذ هذه الجهود نال إشادة وشكر من أهالى المدينة لما سيحققه من عوائد إيجابية بتقوية التيار الكهربائى ، وعدم تعرضهم لأى معاناة فى هذا الإتجاه .

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