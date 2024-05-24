البحرية الأوروبية تحرر سفينة ليبيرية بعد تعرضها لهجوم شرقى الصومال

حذرت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي والبحر الأحمر، المعروفة باسم عملية أتالانتا، أمس الخميس من هجوم قراصنة محتمل على سفينة تجارية تحمل علم ليبيريا تدعى "بازليسك" قبالة سواحل الصومال.

ذكرت البحرية الأوروبية اليوم الجمعة في بيان أن الهجوم المشتبه فيه وقع على بعد حوالي 380 ميلا بحريا شرق العاصمة الصومالية مقديشو بينما كانت السفينة متجهة شمالا.

وأضافت: إن إحدى سفن أتالانتا في المنطقة قد كانت أول من استجاب. وتقوم البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي والبحر الأحمر باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد.

وذكرت وكالة العمليات البحرية للتجارة البريطانية (UKMTO) في وقت سابق أنها تلقت تقريرًا عن اقتحام سفينة على بعد 420 ميلاً بحريًا جنوب شرق ميركا، الصومال.

وأفادت UKMTO بأن عددًا غير معروف من الأشخاص غير المصرح لهم من قاربين صغيرين قد اقتحموا السفينة.

وتسبب قراصنة الصومال في الفوضى في المياه قبالة الساحل الطويل للبلاد في شرق أفريقيا بين عامي 2008 و2018. و كانوا غير نشطين حتى نهاية العام الماضي عندما بدأ النشاط القرصني في الزيادة مرة أخرى.