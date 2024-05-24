ماكرون يأسف لوفاة أحد الرهائن الفرنسيين المحتجزين في غزة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أسفه لوفاة أحد الرهائن الفرنسيين المحتجزين في غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وقال ماكرون، في تغريدة نشرها اليوم /الجمعة/ على منصة تةاصل الإجتماعي "إكس": "علمنا ببالغ الحزن بوفاة مواطننا أوريون هيرنانديز رادو الذي كان محتجزا لدى حماس منذ 7 أكتوبر"، وقدم تعازيه لعائلته وأحبابه مؤكدا وقوفه بجانبهم.

وشدد ماكرون على أن فرنسا تظل منخرطة أكثر من أي وقت مضى في مسألة الإفراج عن جميع الرهائن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه عثر على جثث ثلاثة رهائن في قطاع غزة، وهم حنان يافلونكا وميشيل نيسنباوم والفرنسي المكسيكي أوريون هيرنانديز (32 عاما).

