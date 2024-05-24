باحثة: لن يكون هناك يوم تال بعد انتهاء الحرب على غزة

قالت تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الأزمة السياسية وصلت إلى مرحلة كارثية بامتياز، ولا يوجد هناك أي بوادر مستقبلية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهناك استمرارية لعمليات العدائية، ليس فقط على مستوى الدخول لاكتمالي بالنسبة لمخططات الكيان الإسرائيلي الدخول في عمق رفح الفلسطينية، كما يوجد استمرارية في واقع التموضع العسكري في القطاع.

وأضاف "حداد"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه حتى وإن خرج الواقع الإسرائيلي من هذه المناطق التي يتم دخولها، لكن يعاودون الدخول حتى يتم إنهاء كوادر المقاومة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الكيان الإسرائيلي المتمثل في المستوى السياسي من خلال بنيامين نتنياهو أو المستوى الأمني من الواضح تماما أنه لا يوجد في مخططاتهم وذهنيتهم اليوم التالي، طالما "نتنياهو" قائما على اليمين المتطرف أو الحكومة اليمينية المتطرفة، ويتماشى دائما مع فكرة "بن غفير" "سموتريش"، مردفة: "لا أعتقد أنه سيكون هناك يوم تال بعد انتهاء الحرب، فالحرب تدخل في سياق الاستنزاف بقطاع غزة وقد تمتد إلى أكثر من 6 أشهر".