احذر من الالتهاب الرئوي متعدد البؤر.. الأعراض وطرق العلاج

يعاني بعض الأشخاص من الالتهاب الرئوي وهو عبارة عن عدوى في الرئتين تحدث نتيجة التهاب الأكياس الهوائية، أو الحويصلات الهوائية، وتظهر الأعراض مثل السعال والحمى نتيجة امتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل أو القيح وتتطور عدوى الرئة الالتهاب الرئوي متعدد البؤر في مواقع مختلفة داخل إحدى الرئتين أو كلتيهما، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

أسباب الالتهاب الرئوي

نفس الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي تسبب أنواعا متعددة من الالتهاب الرئوي يمكن أن تسبب في نفس الوقت التهاب رئوي متعدد البؤر، ويعد عددا قليلا من فيروسات البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي "RSV"من الأسباب المتوقعة للالتهاب الرئوي الفيروسي متعدد البؤر.

والبكتيريا مثل المكورات العقدية الرئوية أو الالتهاب الرئوي الليجيونيلا والفطريات مثل الالتهاب الرئوي المكورات الرئوية أو داء الكروانيات أو المكورات الخفية يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي متعدد البؤر.

أعراض الالتهاب الرئوي متعدد البؤر:

بالرغم من أن أعراض الالتهاب الرئوي متعدد البؤر تتشابه عادة مع أعراض أشكال الالتهاب الرئوي الأخرى، إلا أنها أكثر قوة بشكل عام، تشمل أعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

حمى قشعريرة مع السعال

الضائقة التنفسية

تشكيل البلغم

صعوبة في التنفس

علاج الالتهاب الرئوي متعدد البؤر

العلاج:

يتمثل علاج الأعراض المتوسطة منها الراحة وتناول السوائل واتباع نظام غذائي صحي. سيتم تناول المضادات الحيوية للمريض إذا كان الالتهاب الرئوي بكتيريا، ولا يحتاج أغلب مرضى الالتهاب الرئوي الفيروسي إلى تناول المضادات الحيوية.

ويمكن استخدام دواء مضاد للفيروسات كعلاج بدلا من ذلك، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الأدوية المضادة للفطريات لعلاج الالتهاب الرئوي الفطري لدى المريض بشكل عام.

وتختلف أوقات الشفاء من الالتهاب الرئوي من شخص لآخر، يمكن للأفراد الذين يعانون من مشاكل طبية مختفية أن يتعافوا بشكل جيد، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول.

إن تعافي المريض للمرحلة الصعبة من العلاج أمر هام جدا لعلاج الالتهاب الرئوي متعدد البؤر، عادة ما يتعافى المرضى جيدا بعد ذلك، وتتعافى الرئتان.