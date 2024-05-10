لقي طفل مصرعه وأصيب اثنان آخران، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة 3 حوادث بمناطق متفرقة في محافظة بورسعيد.

مصرع وإصابة 3 أطفال خلال 3 حوادث متفرقة في بورسعيد

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد الطفل: يزن مصطفي محمد 4 أعوام، مصابًا بإصابات مختلفة بادعاء سقوطه من الدور الثالث بمساكن الفيروز، والحالة العامة مستقرة وجاري عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، كما استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفل: السعيد السيد السعيد 14 عامًا، جثة هامدة، بادعاء حادث انقلاب دراجة بخارية، كما استقبل المستشفى أحمد ادهم محمد 17 عامًا، مصابًا بطعنة شبه نافذة بمنطقة الظهر خلال مشاجرة بمنطقة الأمل.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي صرحت بالدفن، كما يجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، والتحري حول ملابسات الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.