أنهى حياته بسكين.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص داخل شقته بالطالبية

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول العثور على جثة شخص مذبوح داخل شقته بالطالبية، واستمعت إلى إفادة زوجة المتوفي حول الواقعة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثمانه وإعداد تقرير بسبب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أنهى حياته بسكين

وكشفت التحريات الأولية، أن الشخص المتوفى قام بذبح عنقه بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وترك رسالة تفيد إقدامه على الانتحار.

وبينت التحقيقات مع زوجة المتوفي أن زوجها هو من أقدم على إزهاق روحه بسبب الاكتئاب.

البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من ربة منزل بالعثور على جثة زوجها مذبوحا داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطل به آثار ذبح بالرقبة والعثور كذلك على رسالة بخط يد المتوفي تفيد إقدامه على الانتحار وبسؤال زوجته أفادت بمعاناة زوجها من الاكتئاب ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة؛ لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.