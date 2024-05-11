مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: نحذر مجددًا من أن هناك استباحة لدماء الشعب الفلسطيني

دعا السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، كافة الدول الأعضاء لسرعة إصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في أسرع الآجال.

وقال مندوب مصر - خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة - إن مصر مستمرة في جهودها لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لغزة.

وحذر مندوب مصر لدى الأمم المتحدة مجددًا من استباحة دماء الشعب الفلسطيني.

وصوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد على أحقية فلسطين فى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.