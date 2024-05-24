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الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم الجمعة ، ليسجل متوسط سعر الصرف الأجنبي 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي،الاستثمار العربي،المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، HSBC”.
وسجل سعر الدولار  نحو 47.07 جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB"، ثم 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي المتحد، ميد بنك، المصري الخليجي، الاسكندرية"، ثم 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنك مصر.
ووصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي ثم 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

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