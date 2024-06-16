مات أثناء الطواف بالكعبة.. وفاة رابع حاج من الفيوم

أعلنت أسرة الحاج حسين مفرح الصائم سرحان، 56 عاما، بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، تلقيها خبر وفاته، من قبل المشرفين على الحج.

وأفادوا بأنه تعرض لوعكة صحية أثناء قيامه بالطواف حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك ليجري نقله إلى أحد المستشفيات في مكة التي أكدت وفاته محرما في أطهر بقاع الأرض.

وقال علي كشري احد اقارب الحاج الراحل، أنه سافر من أجل أداء فريضة الحج، وكان يتمنى حسن الخاتمة فكتبها الله له وتوفي في أطهر بقاع الأرض، أثناء طوافه بالكعبة المشرفة.

واضاف أن الحاج حسين هو ابن عم الحاجة الراحلة مها علي التي توفيت أمس على جبل عرفات.

وأوضح علي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الدفن وصلاة الجنازة عليه، وكذلك لم يتم تحديد موعد صلاة الغائب على الفقيد الراحل.

ويعد الحاج حسين مفرح الصائم سرحان رابع حاج من محافظة الفيوم يلقى ربه أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضي المقدسة خلال موسم 2024.