رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة يتفقد مستشفيات مطروح.. صور

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024، لجنة وزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، وعدد من أعضاء الإدارة، وأعضاء من قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة؛ لتفقد مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية بمطروح تزامناً مع قدوم موسم الصيف حيث زيادة أعداد المترددين على المحافظة من المصريين ومختلف الجنسيات.

قامت اللجنة بالمرور على مستشفيات الحمام المركزى ومستشفى مارينا المركزى ورأس الحكمة للإغاثة والطوارئ ومستشفى الضبعة المركزى؛ لبحث احتياجات المستشفيات والوقوف على المستوى التدريبي والفني للأطقم الطبية ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الحرجة بالمستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

لجنة وزارة الصحة تطمئن على تجهيز المستشفيات وجاهزيتها

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن اللجنة بدأت جولتها بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ بداية بأقسام الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد 7 أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية 6 أسرة، وقسم العمليات بعدد غرفتين عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية، كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية 5436 لترا مكعبا، وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى.

واستكملت اللجنة جولتها بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى الضبعه المركزى، بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد 12 سريرا لاستقبال الطوارئ والحوادث، وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية 6 أسرة، والحضانات وعددها 5 حضانات، ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية 7 ماكينات غسيل كلوى، وقسم العمليات بعدد غرفتين عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية والايكو، كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وبنك الدم الخاص بالمستشفى.

وقامت اللجنة بالمرور على الأقسام الحرجة مارينا المركزى بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل لاستقبال حالات الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوى بعدد 2 ماكينة.

وأشادت اللجنة بالتجهيزات الطبية، كما وعد الدكتور خالد الخطيب بإمداد المستشفيات بالأطباء والقوى البشرية لتشغيل أقسام التى بها عجز.



خالد الخطيب يشيد بالمستوى المتصاعد الذى ظهرت به مستشفيات مطروح

الجدير بالذكر أن لجنة المرور الوزارى للإطمئنان على جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة، أشادت بالمستوى المتصاعد الذى ظهرت به مستشفيات مطروح.



وجرى الإعداد لتدريب الأطباء والتمريض ممن يعملون بالأقسام الحرجة والطوارئ فى دورة مكثفة لجميع مستشفيات المحافظة خلال فترات قريبة لرفع المستوى المهارى لدى الفريق الطبي.

رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة يتفقد مستشفيات مطروح

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