انخفاض في رسومات تزيين منازل الحجاج.. وخطاط: التكنولوجيا ساهمت في اختفاء المهنة

عقب انتهاء موسم الحج وقبل أيام من عودة حجاج بيت الله الحرام من الممكلة العربية السعودية ، يتفنن المصريون فى توثيق هذه الرحلة المباركة على واجهات منازل الحجاج، حيث تجلب الأسر المختلفة الخطاطين والرسامين، لتزيين الجدران باللوحات التى تتضمن عبارات ترحيبية ومنها عبارات "حج مبرور وسعى مشكور وذنب مغفور".

وإشتهرت تلك العادة في محافظات الصعيد وقري محافظات مصر ، ومدن وقري محافظة الدقهلية ومنها مدن وقري السنبلاوين ودكرنس وأچا والمنزلة ومنية النصر وتمي الأمديد.

وكان لايخلو بيت الحجاج ، من رسم لصورة للكعبة المشرفة، أو صورة لوسيلة السفر المستخدمة سواء كان الجمل أو الطائرة أو السفينة.



ومن جانبه أوضح الي "البوابة نيوز"، بيومي أبوزيد خطاط بثقافة الدقهلية، أن هناك انخفاضا كبيرا في إقبال أسر الحجاج علي الاتفاق مع الخطاطين، لكتابة عبارات تعبر عن فرحتهم بأداء المناسك والعودة إلي منازلهم، متابعا، ان نسبة الاقبال انخفضت لتصبح لا تتعدي الـ50 بالمائة ،

وأشار" أبوزيد" إلي أن التكنولوجيا و الكتابات المطبوعة الرسومات الجاهزة وورق الحائط، ، والرسومات التي تتنج من خلال إستخدام الكمبيوتر، ساهموا بشكل كبير في اختفاء الرسومات اليدوية ووقف حال الخطاطين.

ويتابع، أن غلاء الخامات المستخدمة في الخطوط أدى الى عزوف معظم الخطاطين عن المهنة، ويستكمل "أبوزيد"، أن المقابل المادي الذي يدفعه المواطن للخطاطين لا يتماشى مع إرتفاع أسعار الخامات المستخدمة.

وكشف أبو زيد، أن سعر الرسمة علي جدران المنازل ، يختلف وفقا الي سعر الخامة المستخدمة وطبيعة دهان المنزل ، ويتابع أن سعر الرسمة باستخدام ألوان الزيت تترواح سعرها ما بين 3000 الي 5000 جنيها، وبينما تقل سعر الرسومات باستخدام البلاستيك ، لتترواح من 1000 الي 1500 جنيها للرسمة الواحدة.

و يستكمل أن سعر اليافطة التي تحمل عبارات حج مبرور وذنب مغفور، الي 400 جنيها ، ويعلقها أهل الحجاج علي المنزل أو الشرفة .