المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في مخيم بلاطة شرق ‎نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة مع استمرار انقطاع الكهرباء عن المستشفى.

جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي القصف على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، ومنذ قليل، شنت مدفعية الاحتلال قصفًا متقطع على وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية.

قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أن هناك كارثة صحية سوف تحدث، إذا توقفت الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بسبب عدم توريد الوقود ، وأن كمية الوقود التي يتم توريدها للمستشفى لا تتجاوز خُمس احتياجاتها.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة سيدة فلسطينية بشظايا رصاص أطلقه جنود الاحتلال في قرية قفين شمال طولكرم وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها القرية.