فلسطين.. اندلاع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بعدة آليات عسكرية، وانتشرت قوات الاحتلال في منطقة واد الهرية وضاحية البلدية بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بيتونيا غرب رام الله بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتويات المنزلين، وانتشرت عدة آليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة.

استشهد اليوم، 10 فلسطينيين وأصيب آخرين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف شقة سكنية تعود لعائلة "الأيوبي" في منطقة الشعبية بمدينة غزة.

قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أن هناك كارثة صحية سوف تحدث، إذا توقفت الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بسبب عدم توريد الوقود ، وأن كمية الوقود التي يتم توريدها للمستشفى لا تتجاوز خُمس احتياجاتها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة سيدة فلسطينية بشظايا رصاص أطلقه جنود الاحتلال في قرية قفين شمال طولكرم وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.