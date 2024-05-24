انتظام حركة سير السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى، بمحافظتي القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، وتواجدت الخدمات الأمنية والمرورية بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية وفي غرف عمليات المرور لمتابعة حركة سير السيارات لحظة بلحظة.

ففي القاهرة شهدت حركة سير السيارات انسياب وسيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

في حين انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وفي الجيزة شهدت حركة السيارات، أعلى المحور ، وكذلك شهدت شوارع الجيزة انتظامًا في حركة سير السيارات و وكذلك الطريق السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

في سياق متصل انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.