ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتظام حركة سير السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى، بمحافظتي القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، وتواجدت الخدمات الأمنية والمرورية بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية وفي غرف عمليات المرور لمتابعة حركة سير السيارات لحظة بلحظة.

ففي القاهرة شهدت حركة سير السيارات انسياب وسيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح. 

في حين انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وفي الجيزة شهدت حركة السيارات، أعلى المحور ، وكذلك شهدت شوارع الجيزة انتظامًا في حركة سير السيارات و وكذلك الطريق السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

في سياق متصل انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

صباح اليوم انتظام حركة سير السيارات شهدتها شوارع القاهرة والجيزة