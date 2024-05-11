سيطرة مصرية على منافسات الرجال في اليوم الثاني لبطولة العالم للإسكواش 2024

اختتمت منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة العالم للإسكواش 2024 سي أى بى، والتي تقام على ملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر الرياضي، والتى شهدت سيطرة مصرية.

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش "الأكبر والأعرق فى عالم الإسكواش" بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج اليوم الثاني كالتالي:

في الجولة الأولى من منافسات الرجال في اليوم الثاني، فاز اللاعب المصري يوسف سليمان المصنف 11 عالميًا على منافسه اللاعب عمر مسعد بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-7) (11-8) (11-7)، وتغلب اللاعب المصري يحيى النواساني على اللاعب الأسترالي جوزيف وايت بنتيجة (3-1) وجاءت نتيجة الأشواط (14-16) (11-5) (11-6)(11-6)، ليتأهل كلًا من اللاعبين المصريين "سليمان" و"النواساني" للمواجهة في الدور التالي.

وتلتها مباراة بين كل من الكندي ديفيد بيلارجون واللاعب المصري فارس دسوقي المصنف 17 عالميًا، انتهت بفوز "دسوقي" في المباراة بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-8) (11-7) (11-7)، وتغلب اللاعب الإنجليزي مروان الشوربجي المصنف 10 عالميًا على اللاعب الفرنسي أوغست دوسور بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-2) (11-8) (11-9)، ليتأهل كلًا من "دسوقي" و"الشوربجي" للمواجهة في الدور التالي.

كما فاز اللاعب الماليزي إيان ياو نغ على اللاعب الفرنسي بابتيست ماسوتي المصنف 13 عالميًا بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-9) (11-8) (11-5)، وتغلب اللاعب الياباني ريونوسوكي تسوكوي مع اللاعب الأمريكي سبنسر لوفجوي بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط(11-5) (11-4) (11-7)، ليتأهل "ياو نغ" لمواجهة "تسوكوي" في الدور التالي.

بينما التقى اللاعب الفرنسي غريغوار مارش مع منافسه اللاعب لوكاس سيرمي وفاز "سيرمي" على منافسه "مارش" بنتيجة (3-0) ونتيجة أشواط (11-7) (12-10) (13-11). وفاز اللاعب المصري مازن هشام المصنف 6 عالميًا على اللاعب فاركاش بالاز من المجر بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط(14-12) (11-5) (11-2)، ليتأهل كلًا من "سيرمي" و"هشام" للمواجهة في الدور التالي.

واقتنص اللاعب الانجليزي محمد الشوربجي المصنف 7 عالميًا الفوز من اللاعب مارتن سفيك من جمهورية التشيك بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط (11-4)(11-4)(12-10).وكما تغلب اللاعب الهندي راميت تاندون على اللاعب الأمريكي فراز خان بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-1)(11-3)(11-3)، ليتأهل "الشوربجي" لمواجهة "تاندون" في الدور التالي.

وتغلب اللاعب الإنجليزي كيرتس مالك على اللاعب المصري محمد أبو الغار بنتيجة (3-2) بنتيجة أشواط (11-5) (5-11) (11-3) (3-11)(12-10)، وتغلب اللاعب الألماني جويل ماكين المصنف 10 عالميًا من ويلز على اللاعب رافائيل كاندرا بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط (11-4) (11-7) (11-6)، ليتأهل كلًا من "مالك" و"ماكين" للمواجهة في الدور التالي.

كما فاز اللاعب ليونيل كارديناس على اللاعب المكسيكي سيزار سالازار بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط (18-16) (11-9) (11-3)، بينما تغلب اللاعب النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميًا على اللاعب الصيني تسز كوان لاو بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-1) (11-5) (11-5)، ليتأهل كلًا من "كول" و"كارديناس" للمواجهة في الدور التالي.

وخلال مباراة اللاعب السويسري نيكولاس مولر واللاعب الباكستاني حمزة خان، تغلب "مولر" على "خان" بنتيجة )3-1) بنتيجة أشواط (11-9) (11-6) (5-11) (11-6)، ليتأهل "مولر" للدور التالي.

واختتمت مباريات الرجال بمباراة بين اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف 3 عالميًا واللاعب الإسباني برنات خاومي، حيث فاز مصطفى عسل على خاومي بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-9) (11-8) (11-7)، ليتأهل اللاعب مصطفى عسل للدور التالي ليقابل اللاعب السويسري "مولر".

ويشارك فى منافسات الدور التمهيدي الأول للأدوار التمهيدية، 64 لاعب من الرجال.

مصر تشارك في البطولة بفريق مكون من 20 لاعبًا، على النحو التالي:



علي فرج، مصطفي عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، علي ابو العينين، يوسف ابراهيم، فارس دسوقي، محمد الشربيني، عمر مسعد، يحيى النوساني، كريم الحمامي، محمد أبو الغار، ابراهيم القباني، مازن جمال، مصطفي السرتي.