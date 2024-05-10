القبض على عاطلين قتلوا شابا بأحد شوارع منطقة السلام

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول بأحد شوارع منطقة السلام، وتبين قيام شخصين بالقاء طوبة فى رأسه اثناء استقلاله لدراجة بخارية بالطريق ،وتم ضبطهم.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بالقرب من أحد الحدائق بدائرة قسم شرطة السلام اول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، ويرتدى كامل ملابسه ومصاب بتهشم بالرأس ،وبعمل التحريات تبين قيام شخصين بإلقاء طوبة وحجاره عليه مما تسبب فى وفاته وتم ضبطهما، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة.