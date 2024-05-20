وزير الدفاع الأمريكي: لم يكن لنا دور في سقوط طائرة الرئيس الإيراني

قال وزير الدفاع الأمريكي، إن بلاده لم يكن لها دور في سقوط طائرة الرئيس الإيراني، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "ليس لدينا أي معرفة عن سبب سقوط طائرة الرئيس الإيراني"، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع بالضرورة أي تأثيرات أمنية أوسع على المنطقة جراء وفاة الرئيس الإيراني".

وواصل: “نريد من إسرائيل تنفيذ ضربات أكثر دقة وأقل تدميرا للبنية الأساسية للمدنيين في غزة”

وكان الرئيس الإيراني كان في زيارة إلى أذربيجان وعقد في 19 مايو الجاري خلالها قمة مع نظيره الأذربيجاني «إلهام علييف» في مدينة جلفا الحدودية بين البلدين لتدشين عملية افتتاح سد "قير قلعة سي" الذي يقع على نهر آراس الحدودي مع أذربيجان؛ ضمن مساعي طهران تحويل حدودها مع أذربيجان لمنطقة خدمات لوجيستية.

وبعد انتهاء القمة، عاد الرئيس الإيراني ومرافقيه وطائرات الحماية، ولكن بعض وصول نصف الطريق، قد فقد الاتصال بالمروحية التي كانت تقل «رئيسي»، لتبدأ بعدها مباشرة عملية البحث التي شارك فيها 73 فريقًا في عمليات البحث والإنقاذ من الهلال الأحمر الإيراني، مستخدمين الكلاب المدرّبة والطائرات المسيّرة، وقد استغرقت عدة ساعات جراء الظروف الجوية السيئة وطبيعة الجغرافيا المليئة بالغابات بهذه المنطقة، كما أرسلت تركيا فرق إنقاذ ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ، وبعد وصول فرق الإنقاذ تم العثور على مروحية الرئيس الإيراني محطمة بالكامل ومقتل جميع من كان فيها.