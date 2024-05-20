مقرر أممي سابق عن قرار "الجنائية الدولية": يوم رائع يجب الاحتفال به

أكد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمتخصص في القانون الدولي، أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوم رائع للقانون الدولي ويجب الاحتفال به.

وأضاف لينك، في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل انتقدت كل الإجراءات القانونية والمنصات الرسمية مثل محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ومجلس الأمن".

وتابع: "المجكمة الجنائية الدولية هي المنصة أكثر ما يخيف إسرائيل، ومذكرة الاعتقال خطوة رائعة وفي منتهى الأهمية، فقد صدرت هذه المذكرة ضد مسؤولين من قبل ولم يتمكنوا من السفر إلى الدول الأوروبية كافة، فالدول الأوروبية عضو في هذه المحكمة ولديها التزامات كثيرة بالقوانين والأعراف، ولقد رأينا على مدار الـ7 أشهر الماضية رأينا انتهاكات كبيرة وأنا سعيد بما حدث اليوم".