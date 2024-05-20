بلينكن: نرفض إعلان الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ترفض إعلان الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد قرر تقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

