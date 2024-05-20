بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الإثنين 20 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الإثنين 20 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:
لأول مرة في تاريخ القارة| شرم الشيخ تستضيف منتدى السياحة الأفريقي ATF 2024
https://www.albawabhnews.com/5008082
جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة والد خطيبته بمساعدتها للمفتي
https://www.albawabhnews.com/5008025
تفاصيل الحكم ببراءة المتهم بخطف واغتصاب طفل بالمنيا
https://www.albawabhnews.com/5008010
بـ"القبعات والشمسيات".. السياح الأجانب يتحدون ارتفاع درجات الحرارة داخل معابد الأقصر
https://www.albawabhnews.com/5007981
الشهادة الإعدادية 2024| تباين آراء طلاب الفيوم حول امتحان الجبر والإحصاء
https://www.albawabhnews.com/5007864
طبيب نساء وصندوق قمامة وطفل حديث الولادة.. ماذا حدث في الغربية؟
https://www.albawabhnews.com/5007813
الشهادة الإعدادية 2024.. "تعليم القليوبية": استبعاد رئيس لجنة ومراقب بسبب التقصير في العمل
https://www.albawabhnews.com/5007768
الشهادة الإعدادية.. الجابري مديرا لإدارة أشمون التعليمية عقب تسريب امتحان العلوم
https://www.albawabhnews.com/5007703
الشهادة الإعدادية 2024.. "تعليم القليوبية" تحقق في أسئلة تزعم أنها لامتحان الإنجليزي
https://www.albawabhnews.com/5007691
جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار
https://www.albawabhnews.com/5007605