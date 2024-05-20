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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الإثنين 20 مايو 2024

بر مصر| نشرة أخبار
بر مصر| نشرة أخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الإثنين 20 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

لأول مرة في تاريخ القارة| شرم الشيخ تستضيف منتدى السياحة الأفريقي ATF 2024

https://www.albawabhnews.com/5008082
جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة والد خطيبته بمساعدتها للمفتي

https://www.albawabhnews.com/5008025

تفاصيل الحكم  ببراءة المتهم بخطف واغتصاب طفل بالمنيا
https://www.albawabhnews.com/5008010
بـ"القبعات والشمسيات".. السياح الأجانب يتحدون ارتفاع درجات الحرارة داخل معابد الأقصر

https://www.albawabhnews.com/5007981

الشهادة الإعدادية 2024| تباين آراء طلاب الفيوم حول امتحان الجبر والإحصاء
https://www.albawabhnews.com/5007864

طبيب نساء وصندوق قمامة وطفل حديث الولادة.. ماذا حدث في الغربية؟
https://www.albawabhnews.com/5007813

الشهادة الإعدادية 2024.. "تعليم القليوبية": استبعاد رئيس لجنة ومراقب بسبب التقصير في العمل
https://www.albawabhnews.com/5007768

الشهادة الإعدادية.. الجابري مديرا لإدارة أشمون التعليمية عقب تسريب امتحان العلوم
https://www.albawabhnews.com/5007703

الشهادة الإعدادية 2024.. "تعليم القليوبية" تحقق في أسئلة تزعم أنها لامتحان الإنجليزي
https://www.albawabhnews.com/5007691

جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار
https://www.albawabhnews.com/5007605

 

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