وزيرة الهجرة تكشف مصير طلاب قرغيزستان بعد أزمتهم الأخيرة

كشفت وزيرة الهجرة السفيرة سها الجندي، عن مصير الطلاب في قرغيزستان، بعد حدوث اشتباكات عنيفة بينهم وبين طلاب أجانب هناك الامر الذي أدى إلى سقوط جرحى بعد دفاع المصريين عن انفسهم.

وقالت الجندي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن 4 طلاب مصريين من أصل 8 محتجزين لدى السلطات في قرغيزستان ، تم الإفراج عنهم وسيتم الافراج الاربعة الاخرين خلال الساعات المقبلة.

ونوهت أننا لدينا حوالي 1200 طالب يدرسون في قيرغيزستان والسلطات هناك تعاملت مع الحادث في الحرم الجامعي بشفافية.

وأكدت أن الوزارة تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية ومع سفراء مصر في الخارج، وجرى التأكد من سيطرة قوات الامن في قيرغيزستان على الاشتباكات في إحدى الجامعات، وموقف وسلامة جميع الطلاب المصريين هناك.

أكدت جندي، متابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين في قرغيزستان، استجابة لما ورد من استغاثات واستفسارات من عدد من أولياء الأمور حول الأوضاع بإحدى الجامعات هناك

واختتمت:" حتى الآن لا توجد أي مطالب من الدارسين المصريين في قرغيزستان أو أهاليهم للعودة إلى مصر بعد واقعة الحرم الجامعي".

