نتنياهو: قرار مدعي الجنائية الدولية "عبثي" وموجه ضد إسرائيل

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قرار مدعي الجنائية الدولية "عبثي" وموجه ضد إسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد قرر تقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

