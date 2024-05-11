الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود واشنطن لزيادة المساعدات في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل لم تتعاون منذ السابع من أكتوبر الماضي بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى.

وأضافت، إن تل أبيب لم تتعاون أو تتجاوب بما يكفي مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الوضع الإنساني وزيادة المساعدات في قطاع غزة.

وقالت، أن ما نتج عن الحرب في قطاع غزة يثير أسئلة جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحتنا بشكل فعال في جميع الحالات.

كما أفادت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن انتقدت طريقة استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية في القطاع.

ومساء أمس الجمعة، أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن سوف تتخذ مجموعة من القرارات، أذا لم تتوسع إسرائيل في عملياتها في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم الدعم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وسوف تقدم أمريكا كل وسائل الدعم حتى تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها.