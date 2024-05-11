مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: ما ارتكبته إسرائيل من جرائم في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الخميس، إن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب.

وأكد مندوب مصر -خلال كلمته اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن إيقاف الحرب الشعواء في غزة ممكن في ظل ما يملكه المجتمع الدولي.

وصوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد على أحقية فلسطين فى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.