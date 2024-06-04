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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بحضور هاني عادل ونجلاء بدر.. أبطال مسلسل «أزمة ثقة» يحتفلون بأول يوم تصوير

أبطال مسلسل «أزمة
أبطال مسلسل «أزمة ثقة»
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بحضور نجوم العمل؛ احتفلت أسرة مسلسل أزمة ثقة أمس الإثنين؛ بأول تصوير لأحداث المسلسل والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأشقاء بسبب المال. 

واحتفل أبطال المسلسل بحضور هاني عادل ونجلاء بدر ببدء التصوير، ويضم المسلسل كوكبة كبيرة من نجوم الفن بمصر منهم: نجلاء بدر، وهاني عادل، ومنة فضالي، والمخرج وائل فهمي عبدالحميد.

ونشرت منة فضالي صورا عبر مواقع التواصل عن مسلسل أزمة ثقة وعلقت قائلة: "بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل أزمة ثقة تألیف أحمد صبحي مدير التصوير هيثم ناصر، إخراج الأستاذ وائل فهمي عبدالحميد.. دعواتكم".

أبطال مسلسل «أزمة ثقة»

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