الثانوية الأزهرية 2024.. محافظ مطروح يتفقد عددًا من لجان الامتحانات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يرافقه عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعطية سالم مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمد العشري موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

اطمأن محافظ مطروح على توفير كافة سبل الراحة للطلاب مع توافر لجنة التأمين الطبى وتوفير مراوح تهوية باللجان، حيث يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح القسم الأدبى اليوم امتحان القرآن الكريم، في إطار امتحانات نهاية العام الدراسى التى بدأت السبت أول يونيو الجاري وتستمر حتى 15 يونيو.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، أن عدد طلاب القسم الأدبى 605 طلاب وطالبة، وعدد طلاب القسم العلمى 183 طالبًا وطالبة، وذلك على مستوى 9 لجان امتحانية بعدد 5 مدن هي مرسى مطروح وبرانى وسيوه والضبعة والحمام.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن طلاب القسم الأدبى أدوا امتحان القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، مع متابعة التيسير على الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

محافظ مطروح يشيد بالأزهر الشريف ودوره التعليمي

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود الأزهر الشريف ودوره التعليمى، وتقدير مدى إقبال أبناء مطروح عليه، وزف المحافظ البشرى السارة لبناته طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية مع بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله تستعد لدخول فرع جامعة الأزهر بمطروح بكلية البنات ضمن التنسيق الجامعى للأزهر الشريف؛ بما ييسر على الطلاب وأسرهم مشقة السفر لكليات خارج المحافظة.

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية السبت الماضي، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما بدأت امتحانات القسم الأدبي، يوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وكيل الأزهر: الامتحانات وقت حصاد جهود الطلاب

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

156392 طالبا وطالبة في 590 لجنة على مستوى الجمهورية

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

IMG-20240604-WA0010

IMG-20240604-WA0008

IMG-20240604-WA0018

IMG-20240604-WA0016

IMG-20240604-WA0014

IMG-20240604-WA0012

IMG-20240604-WA0005

IMG-20240604-WA0020