فتح باب الترشح لأعضاء هيئة التدريس لعضوية لجان قطاعات التعليم بجامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن فتح باب الترشح لأعضاء هيئة التدريس على أن يكون المتقدم شاغلاً لدرجة أستاذ لعضوية لجان قطاعات التعليم الجامعى للدورة الجديدة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٧ وذللك في الآتي:

أولاً: المجال البينى:

لجنة قطاع الدراسات البينية والمؤهلات المهنية/ الصغيرة (دور تنسيقي فقط لتحديد اللجان البينية التى يمكن أن تنظر فى هذه البرامج وتبلغ توصياتها إلى لجنة هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات).

ثانياً: المجالات التخصصية:

- مجال الآداب والعلوم الإنسانية، ويشمل لجان القطاع التالية:

لجنة قطاع الدراسات الأدبية، لجنة قطاع الدراسات التربوية (تضم كليات: التربية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة، التربية الفنية، التربية الموسيقية)، لجنة قطاع الآثار، لجنة قطاع الفنون.

- مجال العلوم الإجتماعية والإدارة، ويشمل لجان القطاع التالية:

لجنة قطاع الخدمة الإجتماعية، لجنة قطاع العلوم الرياضية (كليات التربية الرياضية)، لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، لجنة قطاع الدراسات القانونية، لجنة قطاع الإقتصاد والعلوم السياسية، لجنة قطاع السياحة والفنادق، لجنة قطاع الدراسات التجارية.

- مجال علوم الحياه والطب، ويشمل لجان القطاع التالية:

لجنة قطاع الدراسات الطبية، لجنة قطاع طب الأسنان، لجنة قطاع التمريض، لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي، لجنة قطاع الطب البيطري.

- مجال العلوم الطبيعية– الهندسة والتكنولوجيا، ويشمل لجان القطاع التالية:

لجنة قطاع الدراسات الهندسية، لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، لجنة قطاع الدراسات الزراعية، لجنة قطاع العلوم الأساسية.

يتم فتح باب قبول ملفات الترشح اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو، وآخر موعد لاستلام الأوراق يوم الخميس الموافق ١٣ يونيو الحالى من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساءا يوميا، ويتم تسليم نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من الملف إلى مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.