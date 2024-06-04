حملات تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم بكفرالشيخ

‏أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الحملة التموينية بفوه، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية علي المخابز تنوعت ما بين «محاضر نقص وزن، ومحاضر مواصفات، ومحاضر عدم إعلان»، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية «التموين والصحة والطب البيطرى» على مستوى مركز ومدن المحافظة بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114».

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