جولات تفقدية لمسئولي الإسكان لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بـ 5 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بآن رؤساء أجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة، والعبور، والسادات، و15 مايو، وطيبة الجديدة، قاموا بجولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة، والمشروعات الاستثمارية، بهدف دفع العمل بالمشروعات، وتذليل أي عقبات، وتوفير جودة الحياة للسكان بالمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، خلال جولة تفقدية سير الأعمال الجارية للتطوير بالتجمع الثالث بمناطق (محليات التجمع الثالث - إسكان النقابات – المحمودية) وغيرها، وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسئولي المشروعات..

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بضرورة الاهتمام بتلك الأحياء وتكثيف أعمال النظافة اليومية، ووضع خطة لرفع كفاءة المنطقة بالكامل من المسطحات الخضراء، وإزالة وتهذيب الأشجار طبقاً للمتبع والاهتمام بتسليك وصيانة غرف التفتيش والتنظيف والإنارة، والعمل على حل مشكلات السكان، والتصدى بكل حزم لأى مخالفات سواءً بالاستيلاء على المسطحات الخضراء أو الأرصفة أو أى مخالفات بناء.

وتابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، في جولة تفقدية بعض مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة أعمال التوسعة لمخرج المدينة، واستحداث طريق خدمات للخارج من سوق العبور فى اتجاه طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، ومحور سعد الدين الشاذلى.

واستكمل المهندس أحمد رشاد، الجولة بتفقد مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات بالمنطقة الصناعية أ، ومنها أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع (٤٠٠).

كما تفقد رئيس جهاز العبور، أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الحي التاسع، وأعمال التجهيز وتنسيق الموقع وتمهيد الجزيرة الوسطى بشارع الجامعة للبدء في زراعتها، مؤكداً ضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع مخلفات ونواتج التطوير لسهولة تحركات المواطنين.

وأنهى رئيس الجهاز الجولة بتفقد أعمال الصيانة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء والطرق والأرصفة والممرات بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر المرحلتين الأولى والثانية "، للتأكد من استمرار أعمال الصيانة داخل المشروع، مشدداً على محاسبة المقصرين في حالة خروج أعمال الصيانة والنظافة بمواصفات دون المستوى.

وتابع المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمدينة، ومنها أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق التى تشمل أعمال الطبقة الأسفلتية للجزء المتبقي بطريق طلعت حرب بطول 1,5كم، حيث وجه إدارة الطرق بسرعة تخطيط الطريق ووضع العلامات الإرشادية، وسرعة الانتهاء من أعمال الزراعة للجزء المتبقى للجزيرة الوسطى للطريق.

كما تابع المهندس ياسر عبدالحليم حسن، أعمال رفع كفاءة محطة المياه السطحية للاطمئنان على الحالة التشغيلية، حيث وجه الإدارات المختصة بالتنبيه على الشركة المنفذة بدفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال المتبقية.

وتابع المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أعمال الطرق بالمرحلة الرابعة، حيث شملت الجولة كافة المجاورات ( ١ / ٦ )، وتشمل تنفيذ الأعمال التى تهدف إلى تحديث وتوسيع شبكات الطرق وتسهيل حركة المرور.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير قد يؤثر على حركة المرور اليومية للمواطنين، بجانب ضبط مناسيب المطابق الرئيسية لخطوط الصرف واستبدال التالف منها على وجه السرعة، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة لضمان تحقيق أفضل النتائج لكافة مشاريع الطرق بالمدينة.

ووجه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالتركيز على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان توفير شبكة طرق حديثة وآمنة تلبي احتياجات المدينة وسكانها، وتسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية على مستوى كافة المدينة.

وتابع المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أعمال إنشاء أول مدينة ترفيهية بمحافظة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة على مساحة ١٢.٠٤ فدان بمدخل المدينة، وينفذها القطاع الخاص.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد، أن المدينة الترفيهية ستضم (غرفا فندقية - مجمع مطاعم وكافيهات - ألعاب مائية - مبنى بولينج - منطقة ترفيهية)، وستخدم مدينة طيبة الجديدة والمحافظة ككل، وستساعد فى جذب الاستثمار بالمدينة.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال إنشاء كومباوند سكني تجارى بمدينة طيبة الجديدة على مساحة ١٦.٧٦ فدان، وبه " وحدات سكنية مختلفة المساحات - حمامات سباحة - هايبر ماركت - مناطق خدمات تجارية - مسار للمشى - مسطحات خضراء - بوابات خاصة بالأمن والحراسة "، والذى سيخدم المدينة والمحافظة، وسيساعد فى توفير فرص عمل وجذب مزيد من الاستثمار بالمدينة.