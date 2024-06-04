رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة قطاع الآداب لتفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، لجنة قطاع الآداب برئاسة الدكتور محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب جامعة المنيا السابق، وعضوية الدكتورة منى إدوار عميد كلية الآداب جامعة السويس السابق، والدكتورة هايدي زكي أستاذ الأدب الفرنسي بآداب القاهرة، وبحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن، وذلك على هامش زيارتهم لكلية الألسن .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدراسات العليا بقسم اللغة الفرنسية بكليه الألسن، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تقوم بمراجعة الإمكانات المادية والبشرية لمبنى الكلية، والتي تشمل المدرجات، وقاعات التدريس، والمكاتب الإدارية وتفقد المعامل وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية الكلية لتفعيل برنامج الدراسات العليا.