محافظة المنيا تتابع انتظام سير العمل بالوحدات الصحية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء رؤساء المراكز بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، والإدارية بالمراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية للمجالس القروية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.



من جانبه، تابع محمد عبد الغنى، رئيس مركز مطاي العمل بالوحدة الصحية بقريتى (سيلة الشرقية - بردنوها)، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك متابعة انضباط الطاقم الطبي،وانتظام دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية والاطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى والجودة والصحة والسلامة المهنية وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.



وفى ذات السياق، تابع رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، سير العمل بالمستشفى التخصصي ومستشفى الحميات بمدينة ديرمواس وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب النوبتجي بمستشفى الحميات وذلك لعدم تواجده بالمستشفى أثناء العمل.



وفى ملوى، احـــــال تاج أبو سداح رئيس المركز، 26 ما بين طبيب وممرض وإداري بالوحدة الصحية بدير البرشا ومجلس قروى المعصرة، للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم في العمل أثناء زيارة مفاجئة ، للوقوف علي انضباط العاملين ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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