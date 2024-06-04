الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد أن بدأ الفريق تدريباته أمس استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الإثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي السبت الماضي.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فاركو على ملعب برج العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، التي من المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو الجاري.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية، قبل تدريبات الكرة، فيما قاد ميشيل يانكون تدريبات الحراس، وذلك في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو.

وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرض لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.