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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يشدد على التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار

محافظ المنيا يشدد
محافظ المنيا يشدد على التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار
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شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار، وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً، بالإضافة إلى متابعة استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30% .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابعت الوحدات المحلية لمراكز ( سمالوط – ملوى – أبوقرقاص) الثلاثاء استمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية، حيث تابع دكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، استمرار العمل بمنافذ بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في إطار مبادرة "تخفيض الأسعار"، حيث تابع منفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد ، وفى مركز بنى مزار تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، انتظام العمل بمنافذ البيع والتواصل المستمر مع المواطن، حيث تابع منفذ بيع صندفا للتأكد من انتظام سير العمل وحل اى معوقات تواجه العمل والتواصل مع المواطنين ، وتفقد حامد فخرى رئيس مركز أبوقرقاص، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المركز، مؤكدا على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( ديرمواس – ملوى - مطاي – العدوة – سمالوط ) حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين، لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية، وأسفرت الحملات عن تحرير 141 مخالفة تموينية، منها 54 مخالفة بمركز ديرمواس بالمدينة وقرى (تل بني عمران ، كفر خزام ، بني حرام ، نزلة البدرمان ، دلجا) شملت (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادة صحية، عدم نظافة عدم وجود ميزان)، كما تحرير 11 مخالفة بمركز ملوى تنوعت مابين عدم إعلان عن أسعار ـ عدم وجود فواتير وتم التحفظ على سلع غذائيّة بدون فواتير والتحفظ على عصائر مجهولة المصدر، وتم تحرير 27 مخالفة تموينية بمركز العدوة شملت المخابز البلدية بقرية صفانية وتنوعت المحاضر ما بين (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان - تصرف وتوقف - عدم وجود سجلات )، وفى مركز ديرمواس تم تحرير 37 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت ما بين (نقص وزن - ميزان - مواصفات - شهادة صحية - عدم صرف بون – عدم نظافة أدوات العجن )، كما تم تحرير 12 مخالفة بمركز سمالوط على المخابز البلدية والمحال التجارية تنوعت ما بين ( نقص وزن – بون صرف – لوحة بيانات – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الانتاج) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة حملات تفتيشية مكبرة رؤساء الوحدات المحلية رفع سعر رغيف الخبز