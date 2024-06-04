محافظ القليوبية يناقش الطلبات المقدمة لاستغلال أماكن الانتظار لعدد من الشوارع

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنبًا لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وخلال اجتماع، اليوم، جرى عرض الموقف المالي لحصيلة إيرادات انتظار المركبات بكافة الوحدات المحلية عن الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024، بالإضافة إلى عرض ما جرى من إجراءات بشأن تفعيل منظومة انتظار المركبات.

كما جرى عرض كراسة الشروط العامة والخاصة لعملية طرح مواقع انتظار المركبات في نطاق محافظة القليوبية استرشادًا بكراسة الشروط الموحدة من وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مقترح تعريفة انتظار المركبات في كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى عرض المواقع التي جرى حصرها وجرى عرضها على إدارة مرور القليوبية.

وجرى مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الشركات بشأن استغلال أماكن انتظار عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة بنها من بينها شارع كورنيش النيل بمدينة بنها وشارع غرب الإستاد وشارع فريد ندا وشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى عدد من الشوارع بمدينة كفر شكر من بينها شارع جمال عبد الناصر.

وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود محافظة القليوبية للتيسير على المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات واستغلال البعض.