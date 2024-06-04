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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم بقتل سيدة في السلام لمحكمة الجنايات

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بقتل سيدة لمحكمة الجنايات .

وتلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقته عن المنزل، وذلك لعدة أيام، وبعمل التحريات والبحث عن السيدة المتغيبة كشفت التحريات أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي  المتهم واعترف أنه استدرج المجني عليها إلى شقته، وقام بقتلها وتقطيع جسدها إلى قطع صغيرة، وقام بوضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

محكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل نيابة السلام المتهم بقتل سيدة قسم شرطة السلام