دورات تدريبية مكثفة بجامعة قناة السويس استعدادا لتطبيق مواصفة الأيزو ٢١٠٠١/٢٠١٨

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن الإنتهاء من عقد ثلاث دورات تدريبية نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة لرفع درجة الاستعداد داخل الجهاز الإداري بالجامعة والخمس كليات المعنية بتطبيق مواصفة الأيزو ٢١٠٠١/٢٠١٨.

وتابع أن الدورة الأولى جاءت بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الخمس التي تستعد لتطبيق مواصفات نظام الأيزو الجديد، وهى: الزراعة والعلوم والطب البيطري والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية.

أما الدورة التدريبية الثانية استهدفت أمين عام الجامعة والأمين المساعد ومديري عموم الإدارات العامة بالجامعة، وعن الدورة الثالثة فتم توجيهها إلى المديرين ورؤساء الأقسام.

جاءت سلسلة الدورات تحت إشراف الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

عقدت ورشة العمل بقاعة المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" وحاضر بها الدكتور محمد أمين مستشار الشركة العربية للاستثمارات الهندسية والنظم وبلغ عدد الحضور 120 متدربا.

وتناولت الورشة التعريف بالمواصفة ٢٠١٨ /٢١٠٠١ وشرح نتائج تحليل الفجوة والذي تم الانتهاء منه في المرحلة الأولى من المشروع، كما تم توضيح مراحل العمل التالية في المواصفة بعد الانتهاء من التدريب.