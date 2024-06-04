مركز المناخ: ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة وبلوغ ذروتها الجمعة

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، ان الموجات شديدة الحرارة تتوالى في نهاية الربيع وقبل دخول الصيف الفلكي، ويأبى الربيع ان يكون فصل مهادن معتدل حتى يلهب الاجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي.

وأرجع فهيم ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعملوا على رفع درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة.

وأوضح فهيم، أنه بداية من الأربعاء وحتى الجمعة سترتفع الحرارة عن اليوم بمقدار 3-4 درجات اضافية ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 44 درجة، وبالتزامن مع الموجة شديد الحرارة سيكون هناك نشاط واضح للرياح مع هبات رياح على مناطق شمال غرب الجمهورية (سيوة ومطروح ) وستصل للوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

ونصح فهيم المواطنين بشرب كمية كبيرة من المياه، مع الاكثار بالخضروات والفواكه مع منع الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة تحت اى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء اغطية رأس بيضاء، مع وضع ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات