"تحديات سوق العمل في نظم المعلومات الجغرافية " ورشة عمل بآداب عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "الاتجاهات الوظيفية الحديثة وتحديات سوق العمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية" ، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد فريد المتولي مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالكلية.

وشهدت ورشة العمل عرض ماهية نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها ومجالاتها التطبيقية فى القطاعين الحكومى والخاص، فضلا عن مناقشة الاتجاهات الوظيفية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتحديد المتطلبات والمهارات المطلوبة للتقديم على الوظائف المختلفة.

و أكدت ورشة العمل على أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، من خلال تحديث مهارات الخريج بما يخدم سوق العمل،

وشهدت حضورا طلابيا كبيرا غير مسبوق من مختلف الكليات والجامعات مثل كليات الاداب والبنات والتربية والآثار من جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها و المنصورة والمنوفية والزقازيق وكفر الشيخ والأزهر، وقد أظهر الحضور تفاعلا كبيرا خلال ورشة العمل.