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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الفرنسية: العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن قطاع غزة لا يوجد بة منطقة آمنة للمدنيين، كما دعت إسرائيل إلى ضرورة وقف فوري لعمليتها في مدينة رفح الفلسطينية دون تأخير. 

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع الجهود الأمريكية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية أن تقييم واشنطن الحالي بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة تفيد بأن إسرائيل لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الإنسانية في القطاع.

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