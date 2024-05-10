في غياب حجازي.. اتحاد جدة يخسر بنتيجة ثقيلة من الاتفاق بالدوري السعودي

خسر فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، مساء اليوم الجمعة، من الاتفاق بنتيجة ثقيلة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب حجازي عن اللقاء، بسبب الإصابة بإلتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى خلال المباراة التي شارك بها مع فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها النمور بنتيجة 2-1.

أهداف مباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق على الاتحاد برباعية نظيفة، حيث افتتح الإيفواري سيكو فوفانا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة من صناعة جيني فينالدوم.

وأضاف موسى ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يأتي دور الكاميروني كارل توكو إيكامبي، الذي بدوره أحرز 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 35، 39، و55 في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق على اتحاد جدة بنتيجة 5-0.

ويغيب أحمد حجازي عن اتحاد جدة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما شارك في 20 لقاء متتالي مع العميد بعد قيده في القائمة المحلية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 50 نقطة، يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 44 نقطة في المرتبة السادسة.