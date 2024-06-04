رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، الذي عُقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مُستهل الاجتماع، ثمن د. أيمن عاشور الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التي يُمكن الاستفادة منها في تنمية المُجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المُجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

ووافق المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الملك سلمان الدولية، والموافقة كذلك على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق عدد من اللوائح الداخلية والدراسية ببعض الجامعات الأهلية

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لرؤى رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها هذه الجامعات، كما أحاط سيادته المجلس علمًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجامعات الدولية والأهلية.

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