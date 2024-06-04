قدمت ابنتي له لممارسة الرذيلة.. مفاجآت جديدة في اعترافات "قوادة" شريكة سفاح التجمع

فجرت التحقيقات الجارية مع "قوادة" متهمة باستقطاب فتيات ليل لـ "كريم.م" الملُقب بـ سفاح التجمع والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث، عن مفاجأت جديدة في القضية التي تشغل الرأي العام.

قدمت ابنتي له لممارسة الرذيلة.. مفاجأت جديدة في اعترافات "قوادة" شريكة سفاح التجمع

وأدلت المتهمة "ح" وشهرتها "أ.ش"، بأقوالها أمام جهات التحقيق لاتهامها بأنها شريكة سفاح التجمع في جرائمه، مؤكدة على أنها تعرفت عليه منذ قرابة عام، وطلب منها وقتها إحضار فتيات ليل له لكي يمارس معهن الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتبين من أقوالها أنه كان يشترط فتيات بمواصفات محددة كان أبرزها رغبته في فتيات نحاف ذو بنية جسمانية قليلة، وأن لا يكون لهن أسر، لافتة أنه علل ذلك بأن الفتيات صغار البنية الجسمانية هن المفضلات له، كما أن سفاح التجمع يرغب بأن لا يكون لهن أهل حتى لا يدخل في مشاكل.

وكشفت المتهمة أنها شريكة سفاح التجمع أنها قدمت ابنتها "ش" له، ومارس معها الرذيلة، لكنها مازالت على قيد الحياة ولم يتخلص منها.

كما كشفت المتهمة بأنها شريكة سفاح التجمع عن مفاجأة ثانية وهي أن أول فتاة قدمتها له بعد ممارسة الرذيلة مع ابنتها كانت "رحمة" - أخر ضحايا سفاح التجمع - ولاحظت اختفائها وعندما استفسرت منه عنها أنكر أنه رآها بعد أن مارس معها الجنس.

في سياق متصل، أنكر سفاح التجمع أمام جهات التحقيق أن "القوادة" متورطة معه بالقضية وعلى علم بأنه يتخلص من ضحاياه.

وقررت الجهات المختصة حبس المتهمة بأنها شريكة سفاح التجمع 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.