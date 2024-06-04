للمرة الـ 53 على التوالى.. على فرج فى صدارة التصنيف العالمى للإسكواش

حافظ النجم المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، على صدارته للتصنيف العالمى لرجال الأسكواش الجديد، الذى أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، فى شهر يونيو الجاري.

للمرة الـ 53 على التوالى



وتصدر علي فرج نجم وادي دجلة والمنتخب الوطنى، التصنيف العالمي للرجال، وذلك للأسبوع الـ 53 على التوالى والـ 211 فى تاريخه، ليحافظ على تواجده وسط الأبطال التاريخين للقفص الزجاجى.

بينما حافظ النيوزيلندي بول كول على وصافة الترتيب فى المركز الثاني، وفى المركز الثالث جاء البيروفي دييجو إلياس، وذلك بعدما تتوج ببطولة العالم الأخيرة، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، بينما تراجع مروان الشوربجي إلى المركز العاشر.





وجاء ترتيب التصنيف العالمى لرجال الاسكواش كالتالى:





1ـ علي فرج



2ـ النيوزيلندي بول كول



3ـ البيروفي دييجو إلياس



4ـ مصطفى عسل



5ـ مازن هشام



6ـ كريم عبد الجواد



7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي



8ـ طارق مؤمن



9ـ الويلزي جويل مكين



10- الإنجليزي مروان الشوربجي



