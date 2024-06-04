باحثة سياسية: مصر تحشد الآن المواقف المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تحركات سامح شكري وزير الخارجية المصري على المستويات الدولية مهمة للغاية، موضحة أن العمل مع الشركاء الأوروبيين وعلى رأسهم إسبانيا لدعم القضية الفلسطينية قد يصل لحل الأزمة القائمة في غزة.

وأضافت «سعيد» عبر تطبيق «زووم»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر الآن تعمل في إطار حشد المواقف المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة لحل القضية الفلسطينية، موضحة أن البيان الذي صدر أمس عن وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات كان مهما ويؤكد على الدفع بالقبول بالمقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي بايدن لوقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن إسرائيل الآن تحكم إغلاق قطاع غزة من جميع معابره وتحاصر جميع السكان في القطاع، مشيرة إلى أن مفاوض الأونروا تحدث في شهر فبراير الماضي عن عدد الأطفال الذين قتلوا داخل قطاع غزة خلال الـ4 شهور، مؤكدا أنه يوازي عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع النازعات المسلحة حول العالم لمدة 4 أعوام.