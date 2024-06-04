احتفالا بالعيد القومي .. افتتاح 6 مدارس جديدة في دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط ،حيث جاءت جولة اليوم بمركز فارسكور لافتتاح مشروعات بقطاعى التعليم والشباب والرياضة.

واستهلت الجولة التى جاءت بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم ووليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بإفتتاح مدرسة محمد حسان بدوى للتعليم الأساسى بقرية كرم ورزووق ، حيث تفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا على مساحة ٢٧٣٦.١٥ م٢ بعدد ١١فصل دراسى وقاعات لرياض الأطفال وقاعات للانشطة المختلفة ومعمل، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى .

وافتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة جمال نصير الابتدائية بقرية الغنيمية والتى شهدت أعمال توسعات بعدد ٥ فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة ٢٠ فصل ، بمساحة كلية للمبنى ٢٣٨٧.٦٠ م٢ .

وبذات القرية ،افتتحت " الدكتورة منال عوض " أيضًا مدرسة شبانة الإعدادية الثانوية، حيث تفقدت المبنى الذى شهد أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٠ فصول باجمالى ٢٧ فصل دراسى على مساحة كلية ٣٨١٣ م٢ واطلعت على مراحل تنفيذ المشروع لتحقيق مخطط التطوير.

فيما وقد افتتحت " المحافظ " مدرسة الشهيد بهجت الطرانيسى الابتدائية وتفقدت المبنى واطلعت على ما شهدته المدرسة التى تقع على مساحة ٢٤٢٠.٨٨ م٢ من أعمال احلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٢ فصل باجمالى ٢٤ فصل دراسى .

وافتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة الشهيد محمد لطفى عزام للتعليم الأساسى والتى تقع على مساحة ١٥٦٤.٥٠ م٢ ، وخلال الافتتاح استمعت " المحافظ " إلى شرح تفصيلى من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية حول ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٩ فصول باجمالى عدد ٢٠ فصل بالمدرسة .

وفى ختام الجولة وبمركز فارسكور،، افتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة الشهيد طه عبد الرحمن جاد للتعليم الأساسى، التى تقع على مساحة ٢٣٥٤.٠٠متر مربع حيث شهدت أعمال توسعات بعدد ٦فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصل .

فيما وقد أشادت " الدكتورة منال عوض " بالمستوى التنفيذى لتلك المدارس، وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه وخلال احتفالات العيد القومى للمحافظة ، تم الإعلان عن افتتاح ١٦ مدرسة بمناطق مختلفة بعد تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات والإنشاء ، ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن هناك جهود كبيرة فى هذا القطاع والتى ساهمت فى تحقيق طفرة و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية.